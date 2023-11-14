ثروة قومية.. العشري يكشف موقفه من بيع مهاجم الاتحاد السكندري

كشف طارق العشري المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، موقفه من بيع كريستوف مابولولو مهاجم زعيم الثغر، بعد حصوله على عدة عروض احترافية.

ويتصدر مابولولو ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد مرور 6 جولات برصيد 6 أهداف، ليتساوى مع أحمد بلحاج نجم الجونة.

وقال العشري في تصريحاته لبرنامج “الريمونتادا”:” معدل تسجيل الاتحاد للأهداف زاد بتوالي المباريات في الدوري، ما يؤرقني في الاتحاد السكندري حتى الآن فكرة استقبالنا لعدد كبير من الأهداف “.

وأضاف:” قبل تولي المهمة الفنية للاتحاد واتفقت مع مجلس الإدارة على بقاء اللاعب، الذي يعد ثروة قومية، وأمر رحيله غير مطروح لن نفرط في خدماته هذا موقفنا وموقف إدارة النادي “.

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وتابع العشري عن إبراهيم حسن:” أبلغت إبراهيم حسن بعدم وجود فرصة له في اللعب باستمرار داخل الاتحاد، لاعبو الاتحاد يسيرون بشكل جيد، ويتطورون من مباراة لمباراة أخرى “.

وواصل:” نعتمد على اللاعبين الشباب المميزين والعمل على الظهور بشكل مميز.. نجلي مدرب مميز لديه الخبرات، ومحبوب من جميع اللاعبين، وعمل في الفترة الأخيرة على الحصول على الرخص التدريبية اللازمة “.

واختتم: “نجلي يسير بخطى ثابتة في التدريب، ولديه ما يؤهله ليكون متواجد في الجهاز الفني معي”.