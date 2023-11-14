رد فعل مثير من فتوح على قرارات مجلس الزمالك الأخيرة

رد أحمد فتوح نجم نادي الزمالك، على قرار مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب الأخيرة، بشأن إيقافه لمدة شهر، بعد أزمته الأخيرة.

وأثار أحمد فتوح الجدل، بعد خروجه رفقة مصطفى الزناري ومحمد صبحي من معسكر نادي الزمالك قبل مباراة زد، في الدوري المصري الممتاز.

وقرر الزمالك عرض الثلاثي للبيع، مع فرض خصومات ضخمة من عقودهم السنوية، والتي اختلفت بسبب نتيجة التحقيق الذي خضع له الثلاثي.

ونشر أحمد فتوح، صورة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، مرتديًا قميص منتخب مصر، خلال تواجده في معسكر الفراعنة الجاري.

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وجاء أحمد فتوح نجم الزمالك، على رأس قائمة منتخب مصر لمعسكر شهر نوفمبر الجاري، والتي أعلنها البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني، استعدادًا لمباراتي جيبوتي وسيراليون، في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأخطر نادي الزمالك اتحاد الكرة ومنتخب مصر بقرار إيقاف فتوح وصبحي لمدة شهر، لحسم مصيرهم من معسكر نوفمبر الجاري.