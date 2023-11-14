4 مليون يورو.. سانتو يورط اتحاد جدة السعودي

كلفت إقالة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السعودي خزائن العميد مبالغ مالية طائلة.

وكان نادي الاتحاد السعودي قد قرر إقالة نونو سانتو بسبب تراجع أداء الفريق وسوء النتائج خلال الفترة الماضية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “الرياضية” السعودية فإن نادي الاتحاد سيدفع 4 ملايين يورو قيمة الراتب المتبقي في عقد سانتو، حيث يدفع العميد قيمة 8 شهور متبقية للبرتغالي.

أقرأ أيضاً- كولر يحسم مصير عودة الثنائي المعار إلى الاهلي

والجدير بالذكر أنه لا يوجد شرط جزائي في عقد نونو سانتو مع الاتحاد،كما وقع الطرفان اتفاقية ملزمة لتسليمه رواتبه كافة بآلية ووقت محددين.

ويستعد الاتحاد في الوقت الحالي لمواجهة نظيرة فريق الاتفاق يوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر الجاري، في إطار مواجهات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.

ويحتل اتحاد جدة المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 24 نقطة، فيما يتواجد الاتفاق في المركز السابع برصيد 22 نقطة.