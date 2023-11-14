نجم الزمالك يفجرها.. فتوح وقع لـ الاهلي

فجر أحمد غانم سلطان نجم الزمالك السابق، مفاجأة مدوية بخصوص توقيع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأبيض إلى الاهلي الغريم التقليدي.

وقرر نادي الزمالك إيقاف أحمد فتوح لمدة شهر وعرضه للبيع وخصم نسبة 25% من عقده مع الفريق الموسم الحالي، وذلك على خلفية أحداث معسكر مباراة زد.

وقال غانم سلطان في تصريحات تليفزيونية: “أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك، حسم أمره بالانتقال إلى النادي الاهلي في الفترة المقبلة.

وشدد على أن فتوح وقع بالفعل مع النادي الاهلي، مؤكدا أن الأمور لن تسير بشكل رسمي بين الناديين بسبب الجماهير”.

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واختتم: “فتوح يكرر سيناريو معتز إينو عند انضمامه للاهلي، وأبلغنا في غرفة الملابس بتوقيعه، وخاض باقي الموسم يتدرب منفردًا”.

وفي السياق ذاته فقد علق أحمد فتوح، على قرارات الزمالك بنشر صورة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، مرتديًا قميص منتخب مصر، خلال تواجده في معسكر الفراعنة الجاري.

ويتواجد أحمد فتوح نجم الزمالك، على رأس قائمة منتخب مصر لمعسكر شهر نوفمبر الجاري، والتي أعلنها البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني، استعدادًا لمباراتي جيبوتي وسيراليون، في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.