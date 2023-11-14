أول تعليق لمنتخب مصر بعد إيقاف فتوح وصبحي في الزمالك

علق إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري على قرار نادي الزمالك بإيقاف نجميه أحمد فتوح ومحمد صبحي وثنائي منتخب مصر.

ويتواجد أحمد فتوح ومحمد صبحي حاليا في معسكر منتخب مصر، استعدادًا لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقرر الزمالك إيقاف صبحي وفتوح لمدة شهر، مع استمرار عرضهما للبيع، وخصم نسبة من عقدهما مع النادي.

وقال الكومي في تصريحات تليفزيونية: “اتحاد الكرة لم يتدخل مطلقًا في قرارات روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، وقرار ضمه للثنائي فتوح صبحي رؤية فنية خاصة به”.

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وتابع: “من حق إدارة الزمالك اتخاذ القرارات التربوية التي يراها مناسبة، بخصوص لاعبيه، ولكن قرار استبعادهما من منتخب مصر، يخص روي فيتوريا فقط، ولا نتدخل في في القرارات الفنية”.

واختتم: “حال مخاطبة نادي الزمالك لاتحاد الكرة بعقوبات فتوح وصبحي، سيتم إبلاغ فيتوريا بالطبع، وهو الوحيد المسؤول عن قراره”.