استشهاد ثنائي منتخب فلسطين في القصف على غزة

استشهد حسن زعيتر، و إبراهيم قصيعة ثنائي منتخب فلسطين للكرة الطائرة، جراء القصف الإسرائيلي على شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة “سند” الفلسطينية باستشهاد ثنائي المنتخب الفلسطيني للكرة الطائرة إبراهيم قصيعة، وحسن زعيتر في قصف قوات الاحتلال على مخيم جباليا شمال غزة.

ونعى اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة الثنائي الفلسطيني بعد وفاتهم مساء اليوم الإثنين.

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وقال الاتحاد في بيانه: ينعى اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة بمزيد من الحزن والأسى استشهاد لاعبي منتخب فلسطين للكرة الطائرة الشهيد / ابراهيم قصيعة والشهيد/ حسن أبو زعيتر أثر العدوان على قطاع غزة رحم الله الشهداء والشفاء العاجل للجرحى”.

قامت إسرائيل بقصف مخيم جباليا اليوم الإثنين، استشهد على آثره 31 فلسطينيًا بعد تدمير طائرات الاحتلال لـ12 منزلًا بشكل كلي.