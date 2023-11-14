شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة سنغافورة للاسكواش بـ 6 مباريات مصرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات بطولة بطولة سنغافورة، والتي تنطلق اليوم وتستمر حتى 19 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وتشهد البطولة مشاركة 13 لاعباً مصرياً جاءوا كالتالي:

ويشارك في البطولة من مصر 6 لاعبين في منافسات الرجال وهم: علي فرج، يوسف إبراهيم، كريم الحمامي، فارس الدسوقي، مصطفى عسل، ويوسف سليمان.

بينما فى منافسات السيدات تشارك 7 لاعبات وهن: نور الطيب، سلمى هاني، روان العربي، زينة ميكوي، سلمى الطيب، نادين شاهين، نور أبو المكارم.

وجاءت مباريات المصريين في منافسات الدور الأول من البطولة كالتالي:

ـ يوسف إبراهيم وأليكس لو لاعب هونج كونج

ـ كريم الحمامي والانجليزي كورتس ماليك

ـ سلمى الطيب وتوماتو هو لاعبة هونج كونج

ـ نادين شاهين وجورجيا أديرلي لاعبة اسكتلندا

ـ نور أبو المكارم وتونج تسز وينج لاعبة هونج كونج

ـ زينة ميكوي والفرنسية ماري ستيفان