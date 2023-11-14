شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة جديدة تنتظر على معلول فى الأهلى بسبب العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع التونسى علي معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلى لأشعة جديدة على العضلة الخلفية بعد عودة الفريق الأحمر لاستئناف التدريبات الجماعية، عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين لمدة أسبوع منذ الانتهاء من مباراته ضد الجونة يوم السبت الماضي ، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري المصري

وغاب التونسي علي معلول عن مباراتي فريقه الأخيرتين ضد سيراميكا والجونة، بسبب شكواه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، وخاض برنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد جاب الله للتعافي من الإصابة، حيث كشف مصدر أن إصابة معلول عبارة عن شد من الدرجة الثانية وبدأ فترة التأهيل مع الجهاز الطبي بالأهلي، على أن يكمل برنامجه بعد انتهاء فترة الأجازة.

وأوضح المصدر أن علي معلول سينهي برنامجه قبل موعد مباراة فريقه ضد ميدياما الغاني يوم 25 نوفمبر الجاري في افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يستضيف الأهلي فريق ميدياما الغاني فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، وذلك يوم السبت 25 نوفمبر الجارى فى التاسعة مساءً بالقاهرة.