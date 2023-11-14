شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يشترط عرضا ماديا ضخما للموافقة على رحيل إلياس الجلاصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسؤولو النادي المصري، فكرة التنازل عن إلياس الجلاصي لاعب الفريق، وذلك بعد تلقي النادي البورسعيدي عرضاً خلال الفترة الماضية من السويحلي الليبي لضم اللاعب خلال الميركاتو الشتوي المرتقب، حيث رفض المصري العرض وأعلن تمسكه باللاعب التونسي.

وكشف مصدر مسؤول بالنادي المصري في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المصري متمسك باستمرار إلياس الجلاصي خلال الفترة الحالية، نظراً للقيمة الفنية التي يمثلها اللاعب في الفريق، ولتحقيق الأهداف التي تسعى إليها إدارة النادي للعودة للمنافسة على البطولات.

وأضاف المصدر، أن الحالة الوحيدة التي يمكن التخلي فيها عن اللاعب هي وجود عرض مادي ضخم لا يمكن رفضه بما يحقق مصلحة المصري واللاعب أيضاً، حيث من غير المقبول أن يقل هذا العرض عن مليون دولار.

من ناحية أخرى، ينطلق اليوم الثلاثاء، معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، تحت القيادة الفنية لعلي ماهر مدرب الفريق، والذي تستضيفه مدينة بورسعيد، في المرحلة الثانية من إعداد الفريق لاستئناف مباريات الدوري عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

ومن المقرر أن يعقد علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، مؤتمراً صحفياً خلال الأيام المقبلة، وذلك للحديث عن الفريق والرد على التساؤلات، بعد تراجع المستوى في الفترة الماضية وسقوط المصري في هزيمتين متتاليتين بالدوري، أمام بيراميدز ثم البنك الأهلي.

وتوقف رصيد النادي المصري عند النقطة 9 في المركز التاسع بجدول مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض 6 مباريات، حقق خلالهم 3 انتصارات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.