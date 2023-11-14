شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الزمالك يدرس الاعتماد على سامسون ومنسى في مواجهة أبو سليم الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الاعتماد على البنينى سامسون أكينولا وناصر منسى في مواجهة أبو سليم الليبى، المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، من أجل منح اللاعبان المزيد من الثقة، والتأكيد على الحاجة لخدماتهم في المرحلة المقبلة.

ويرغب معتمد جمال في الاعتماد على الثنائى سامسون ومنسى في مواجهة أبو سليم، خاصة بعدما تألق اللاعبان وسجل كل منهما هدفًا في مواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي، والتي حسمها الفارس الأبيض لصالحه بنتيجة 4 – 3 بركلات الترجيح، وحرص معتمد جمال على عقد جلسات مع اللاعبين بشكل منفرد من أجل الشد من أزرهم والاستفادة من خدماتهم في المرحلة المقبلة، والتي ستكون مرحلة حاسمة في مصير جميع اللاعبين وخاصة في حالة التمكن من فتح باب القيد.

ويتعيّن على الزمالك تحقيق الفوز أمام نظيره الليبي، ليتجنب السيناريو المعقد الذي يطارده في كل موسم، وحسابات التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

وفي 29 نوفمبر، يحل الزمالك ضيفا على مودرن فيوتشر الذي يقدم مستويات إيجابية وقوية هذا الموسم، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري، والخسارة أمامه ستكون الثالثة على التوالي في المسابقة، وستضع الفريق في ورطة كبيرة.