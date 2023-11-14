الامارات | أكبر حصة تدريبية في التاريخ بشارع الشيخ زايد تدخل موسوعة غينيس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق تحدي دبي للياقة في النسخة السابعة رقماً قياسياً تاريخياً لأكبر عدد من الجنسيات في حصة تدريبية للتمارين عالية الشدة على شارع الشيخ زايد، عن طريق أديداس وليز ميلز ليدخل التحدي موسوعة غينيس للأرقام القياسية في دورته السابعة.

وشهد هذا الإنجاز مشاركة من 55 جنسية في حصة تدريبية ديناميكية بتوجيهات من مدربين عالميين من ليز ميلز، بما في ذلك بن مين وكالي جاك وكايلا بلير.

ومن ضمن الالتزام الجماعي بممارسة الرياضة وتحقيق هدف تحدي دبي للياقة المتمثل في ممارسة 30 دقيقة من الرياضة يوميًا على مدار 30 يومًا، تم إرشاد المشاركين بتمارين من ليز ميلز حصرياً، مع ملابس التدريب من أديداس كل ذلك مع خلفية أحد أكثر المباني شهرة في دبي، متحف المستقبل.

كما جسد هذا التعاون بين كل من أديداس وليز ميلز وتحدي دبي للياقة، الجهود المبذولة لإعادة تعريف معنى اللياقة البدنية. ويربط هذا الحدث أحدث التقنيات مع تجارب مشوقة للياقة البدنية حيث يضع معايير جديدة لعشاق التمارين الرياضية، كما أنه يلهم الجيل القادم من محبي اللياقة البدنية.