شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الفراعنة يضع برنامجا لتجهيز ثنائى الزمالك لمواجهتى جيبوتى وسيراليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة روي فيتوريا بالتنسيق مع الجهاز الطبي برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، وضع برنامج خاص للثنائى أحمد فتوح ومحمد صبحي لاعبي الزمالك، من أجل تجهيزهما لمواجهة جيبوتى وسيراليون، في ظل غيابهما عن مباريات الفريق الأبيض في الفترة الأخيرة.

وانطلق أمس الاثنين معسكر منتخب مصر الأول ، استعدادًا لمواجهة جيبوتي في القاهرة يوم الخميس المقبل في افتتاح مشوار الفراعنة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، علي أن تطير البعثة إلى ليبيريا صباح يوم 17 نوفمبر الجاري ، لمواجهة سيراليون.

ويخوض منتخب مصر مباراتين ضمن تصفيات كأس العالم، أمام منتخبي جيبوتي و سيراليون، يوم 16 و19 نوفمبر الجاري.

وضمت قائمة منتخب مصر كلا من: في حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - علي جبر - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح، خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - محمد النني - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة - حمدي فتحي، خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - محمد شريف - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - حسين الشحات.

يستعد منتخب مصر، لبداية مشواره فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، عن قارة أفريقيا، بمواجهة جيبوتي. ويطمح الفراعنة لتحقيق الإنجاز والوصول إلى المونديال للمرة الرابعة فى تاريخهم، خاصة مع النظام الجديد للمونديال القادم، والذى يضمن مشاركة 9 منتخبات أفريقية.