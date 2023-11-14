شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات نارية في ختام الجولة الثامنة من دوري المحترفين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الثلاثاء 4 مباريات هامة ونارية في ختام الجولة الثامنة من دوري المحترفين، حيث تحدد مباريات اليوم بنسبة كبيرة ملامح ترتيب جدول الدوري حيث يلتقي طنطا مع النجوم والقناة مع الاتصالات السكة الحديد مع بروكسي ولافيينا مع حرس الحدود.

طنطا والنجوم

يستضيف فريق طنطا المنتشي بعد سلسلة النتائج القوية مؤخرا نظيره النجوم الذي يعاني من تخبط بعد استقالة نادر السيد المدير الفني للفريق.

يحتل فريق طنطا المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط بينما يحتل فريق النجوم المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط.





القناة والاتصالات

تعتبر مباراة القناة والاتصالات إحدى مباريات القمة لهذة الجولة حيث يسعى كلا الفريقين للفوَ والاستمرار في المنافسة على المراكز الأولي في جدول الترتيب، حيث يحتل فريق القناة المركز السادس برصيد 11 نقطة بينما يحتل فريق الاتصالات المركز الثامن برصيد 10 نقاط.



السكة الحديد وبروكسي السكة الحديد وبروكسي يستضيف فريق السكة الحديد نظيره بروكسي في مباراة قوية وهامة للفريقين حيث يبحث فريق السكة عن الفوز الثاني على التوالي بعد سلسلة من التعادلات للارتقاء بعض المراكز في جدول الترتيب، بينما يبحث احمد سمير المدير الفني المؤقت لفريق بروكسي عن الفوز الأول تحت قيادته للاستمرار في تقديم النتائج الجيدة والتنافس على مركز متقدم في جدول الترتيب.

يحتل فريق السكة الحديد المركز التاسع برصيد 10 نقاط بينما يحتل فريق بروكسي المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.



لافيينا وحرس الحدود لافيينا وحرس الحدود

المباراة الأخيرة في الجولة هي أهم مباراة ويتوقع ان تكون مباراة مثيرة نظرا لأنها تجمع فريقين يتنافسان مباشرة على صدارة الجدول.

لافيينا بقيادة احمد عيد عبد الملك يبحث عن العودة للصدارة مرة أخرى حيث يحتل المركز الثاني مؤقتا قبل مباراة اليوم برصيد 14 نقطة وفي حالة الفوز ينفرد بالصدارة فارق نقطة عن بتروجت صاحب المركز الأول مؤقتا برصيد 16 نقطة، اما فريق حرس الحدود بقيادة محمد مكي فيبحث عن فوز يحتل به الصدارة بالتساوي مع بتروجت،. حيث يحتل حرس الحدود المركز الخامس برصيد 13 نقطة وفي حالة تحقيق الفوز اليوم يصل للنقطة 16 بالتساوي مع بتروجت المتصدر مؤقتا.