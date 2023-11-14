شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال القوة الضاربة لمنتخب مصر اليوم استعدادا لجيبوتي في تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر
وانطلق أمس الاثنين معسكر منتخب مصر الأول ، استعدادًا لمواجهة جيبوتي في القاهرة يوم الخميس المقبل في افتتاح مشوار الفراعنة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، علي أن تطير البعثة إلى ليبيريا صباح يوم 17 نوفمبر الجاري ، لمواجهة سيراليون.
ويخوض منتخب مصر مباراتين ضمن تصفيات كأس العالم، أمام منتخبي جيبوتي و سيراليون، يوم 16 و19 نوفمبر الجاري.
وضمت قائمة منتخب مصر كلا من: في حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - علي جبر - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح، خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - محمد النني - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة - حمدي فتحي، خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - محمد شريف - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - حسين الشحات.
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