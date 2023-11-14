شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال القوة الضاربة لمنتخب مصر اليوم استعدادا لجيبوتي في تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكتمل اليوم الثلاثاء القوة الضاربة لمنتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا ، بمشاركة جميع اللاعبين المحترفين وعلي رأسهم محمد صلاح ومحمد النني وعمر مرموش في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة جيبوتي الخميس المقبل في افتتاح مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وانطلق أمس الاثنين معسكر منتخب مصر الأول ، استعدادًا لمواجهة جيبوتي في القاهرة يوم الخميس المقبل في افتتاح مشوار الفراعنة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، علي أن تطير البعثة إلى ليبيريا صباح يوم 17 نوفمبر الجاري ، لمواجهة سيراليون.

ويخوض منتخب مصر مباراتين ضمن تصفيات كأس العالم، أمام منتخبي جيبوتي و سيراليون، يوم 16 و19 نوفمبر الجاري.

وضمت قائمة منتخب مصر كلا من: في حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - علي جبر - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح، خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - محمد النني - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة - حمدي فتحي، خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - محمد شريف - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - حسين الشحات.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الأولى من التصفيات برفقة كل من، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، بالإضافة إلى منتخب جيبوتي.