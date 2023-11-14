شكرا لقرائتكم خبر عن سيميوني: جمهور أتلتيكو مدريد لا يحب جواو فيليكس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

أجاب الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني عن سؤال بخصوص خلافه مع لاعبه السابق البرتغالي جواو فيليكس، المعار في برشلونة حالياً، وقال:«المشجعون لم تعجبهم آراءه الشخصية أو حركاته. لدينا خصوصيات أخرى كناد وإذا لم يفهمها اللاعب يكون وضعه صعباً. أنا أرجنتيني وأعيش في إسبانيا لذا عليّ أن أتصرف مثل الإسبان وكل شيء جيد بالنسبة لك هو استثنائي بالنسبة لنا. إن تحول عقد فيليكس لدائم مع برشلونة سنحصل على مبلغ جيد، وإن عاد فأنا هنا لـ3 سنوات أخرى وأرجو رؤية تطوره الذي أحرزه في برشلونة».

ولم يرغب المدرب الملقب بـ«شولو» في إلقاء اللائمة على جواو كلياً، وأضاف:«ما يقال من أن جواو لم يستطع تقديم كل ما كان يرغب بتقديمه معنا ليس منصفاً. هو لم يستطع وأعطانا ما بمقدوره. اليوم نرى أن لديه ردة فعل أكبر عندما يخسر الكرة، ونشط أكثر في الهجوم لكن من الصعب عليه الجري للعودة للخلف. سنكون سعداء مهما حدث من تقدم لجواو، لأن ذلك أفضل للنادي».

وعما قاله جواو من اختلاف أسلوب اللعب في برشلونة عنه في الأتلتي أجاب سيميوني: كل فريق يقرأ المباراة بشكل مختلف وهناك أيضاً عنصر الزمن وهو أكبر مهندس للواقع. ظننت أن ما قاله كان صحيحاً، يلعب في برشلونة ليهاجم وهو سعيد، ويجب أن يكون في المكان الذي يشعر به بالسعادة.

من جهته، ألمح المدير الرياضي لبرشلونة ديكو لتحويل إعارة جواو فيليكس وإعارة جواو كانسيلو من مانشستر سيتي لصفقة دائمة وقال:«بلا شك نريدهما معنا الموسم المقبل، لأنهما مفيدان للفريق».