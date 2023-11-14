هاري كين يسير على خطى ليفاندوفسكي مع البايرن

ياسر رشاد - القاهرة - ينفرد هاري كين مهاجم بايرن ميونخ بصدارة هدافي الدوريات الخمسة الكبرى قبل فترة التوقف الدولي.

وتشمل الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا كل من الإنجليزي والألماني والفرنسي والإسباني والإيطالي.

ويتصدر هاري كين هدافي القائمة برصيد 17 هدفا بعد مرور 11 جولة فقط من الدوري الألماني ويليه الثاني كيليان مبابي وارلينج هالاند بواقع 13 هدفا لكل منهما في فرنسا وانجلترا.

وسجل هاري كين مع بايرن ميونخ، هاتريك في 3 مباريات أمام بوروسيا دورتموند ودارمشتات وبوخوم، عطفا على تسجيله هدفين في المباراة الماضية أمام هايدينهايم.

ويستحوذ هاري كين على أكثر من ثلث المعدل التهديفي لبايرن ميونخ في الموسم الحالي بعد مرور 11 جولة من الدوري الألماني.

خطى ليفاندوفسكي

يتضح من أرقام هاري كين أنه سيكون خليفة البولندي روبرت ليفاندوفسكي صاحب الأرقام القياسية والمعدلات التهديفية المرتفعة مع بايرن ميونخ لسنوات متفوقا على جميع أقارنه في القارة الأوروبية.

ويأتي لاوتارو مارتينيز المهاجم الأرجنتيني لفريق إنتر ميلان في المرتبة الرابعة برصيد 12 هدفا وبفارق 5 اهداف عن أفرب منافسيه أوليفيه جيرو، بينما يحل جود بيلينجهام موهبة ريال مدريد في المرتبة الخامسة بعشرة أهداف.

وعلى الرغم من تربع هاري كين على صدارة الهداف، إلا أن بايرن ميونخ يفتقد صدارة البوندسليجا لصالح باير ليفركوزن بفارق نقطتين.