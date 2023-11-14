جدول مباريات اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر 2023، العديد من المباريات بمختلف الملاعب على مستوى العالم، ليكون محبي ومتابعي كرة القدم علي موعد بيوم كروي دسم، يتخلله مباريات كأس العالم تحت 17 عامًا.

مواعيد مباريات كأس العالم تحت 17 سنة والقنوات الناقلة

تقام 4 مباريات في كأس العالم لكرة القدم تحت 17 سنة في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات وستكون المباريات كالتالي:

السنغال X بولندا – الساعة 11 صباحا على قناة 5beIN Sports HD

البرازيل X كاليدونيا الجديدة– الساعة 11 صباحا على قناة beIN Sports HD

اليابان X الأرجنتين– الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 5

انجلترا X إيران– الساعة 2 ظهرا على قناةbeIN Sports HD

مواعيد مباريات دوري القسم الثاني المصري

لافينيا اف سيX حرس الحدود – الساعة 2:30 ظهرا

السكة الحدودX بروكسي – الساعة 2:30 ظهرا

طنطا X النجوم – الساعة 2:30 ظهرا

مواعيد مباريات الدوري الجزائري

نادي بارادو X شباب بلوزداد– الساعة 4 عصرا

وفاق سطيف X اتحاد الجزائر– الساعة 8 مساء