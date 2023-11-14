رياض محرز: أنا الأحق بجائزة أفضل لاعب أفريقيا لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رياض محرز لاعب أهلي جدة السعودي أنه الأحق بالحصول على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2023.

ويقيم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حفلا في مدينة مراكش المغربية في الحادي عشر من شهر ديسمبر المقبل لإعلان جوائز الأفضل في القارة السمراء “لاعب، مدرب، لاعب صاعد، منتخب، نادي”.

ويتنافس رياض محرز مع كوكبة من نجوم أفريقيا على جائزة الأفضل على رأسهم محمد صلاح وياسين بونو.

وأدلى محرز بتصريحات لصحيفة “ليكيب” الفرنسية بأكد أن الخيار المنطقي هو منحه الكرة الذهبية الأفريقية لأنه حقق الثلاثية التاريخية مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي عكس بونو الذي فاز بالدوري الأوروبي فقط.

وأوضح النجم الجزائري أنه علم بتفضيل منح الجائزة لنظيره المغربي، لكنه يرى أن التتويج بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا، لا يُقارن بكأس اليوروباليج.

وينافس ياسين بونو على الجائزة بعد إنجازه مع منتخب المغرب بالتتويج بالمركز الرابع في المونديال في إنجاز تاريخي للكرة العربية والأفريقية.

ويتواجد ياسين بونو ورياض محرز في الدوري السعودي في الموسم الحالي بعد رحيلهما عن اشبيلية الاسباني ومانشستر سيتي.