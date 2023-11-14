ملعب مباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره ميدياما الغاني ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف النادي الاهلي نظيره ميدياما الغاني في إطار فعاليات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك يوم 25 نوفمبر الجاري في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وحدد مسئولو الاهلي ملعب مواجهته أمام ميديما الغاني، في الجولة الأولى من دور المجموعات بالمسابقة القارية وذلك بعد قرار غلق ستاد” القاهرة الدولي” للصيانة.

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وعلم”كورة 365″ أن الجهاز الفني لـ الاهلي استقر على ستاد السلام حيث يتواصل مسؤولو القلعة الحمراء في الوقت الراهن، مع الجهاز المختص، لحسم الملف وتحديد الأعداد الجماهيرية التي ستحضر المباراة.

ويرفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم”كاف” استضافة أي ملعب غير محدد من قبل النادي منذ بداية النسخة الحالية من البطولة القارية.