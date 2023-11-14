رد فعل مثير من فيتوريا بعد إيقاف ثنائي الزمالك

حسم البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر الجدل حول استبعاد ثنائي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي، المتواجدان حاليا ضمن صفوف الفراعنة بعد إيقافهما.

وقرر مجلس إدارة الزمالك في الساعات الماضية برئاسة حسين لبيب إيقاف الثنائي بالإضافة لـ مصطفى الزناري لمدة شهرًا مع خصم 25% من عقدهم مع الفريق القاهري.

وأكد فيتوريا لمسؤولي اتحاد الكرة إن مصلحة منتخب مصر أولا، وقرار الزمالك بالعقوبة “تربوي” لذا المنتخب ليس له علاقة بالأزمة الحالية.

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وشدد فيتوريا بأن المنتخب المصري في مرحلة هامة حيث سيبدأ التصفيات الإفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026 فضلًا عن بطولة كأس الأمم الإفريقية يناير 2024.

ويستعد المنتخب الوطنتي لمواجهتي منتخبي جيبوتي وسيراليون في إطار الجولتين الأولى والثانية من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.