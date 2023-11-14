"الناس دي بتنام إزاي؟".. تعليق ناري من ميدو على إيقاف فتوح وصبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، على قرارات مجلس إدارة الأبيض بشأن إيقاف أحمد فتوح ومحمد صبحي، مع استمرار عرضهم للبيع.

قال "ميدو"، في برنامجه عبر قناة المحور: "قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك جيدة جدا، وتجعلك تعود مرة أخرى، وتؤكد أن المجلس لا يهتز من السوشيال ميديا".

أضاف: "مجلس حسين لبيب يسير بشكل جيد، والبعض كان يتحامل ضده رغم أنه كان هناك قرارات من قبل لمجلس إدارة الأهلي ولم يكن هناك نفس التحامل وقتها، ومش عارف الناس دي بتنام إزاي؟".

أكمل: "لن أغلق على قرار فيتوريا بضم فتوح وصبحي لقائمة المنتخب، احتراما لدخول منتخب مصر في مرحلة حاسمة في تصفيات كأس العالم وكذلك منافسات أمم أفريقيا".

أوضح: "هسكت دلوقتي، عشان في الوقت الحالي لازم أسكت، من أجل منتخب بلدي، وعلى فكرة محدش قالي متهاجمش فيتوريا، لكن مينفعش في التوقيت اللي منتخب مصر يبقى داخل فيه على تصفيات كأس العالم، وأمم أفريقيا، أنا أهاجم المدرب".