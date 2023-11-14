شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة يد الأهلى تصل القاهرة بعد حصد خامس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادى الأهلى، إلى القاهرة قادمة من المملكة العربية السعودية، بعد مشاركتها ببطولة كأس العالم للأندية.

وحصد فريق رجال يد الأهلى المركز الخامس، بعدما تغلب على الخليج السعودى فى آخر مباريات الفريق ببطولة كأس العالم للأندية.

وفاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على الكويت الكويتى بنتيجة 35 / 25، فى أول لقاءات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن فى كأس العالم للأندية، بعد الخسارة أمام برشلونة الإسبانى الخميس الماضى بنتيجة 37/26 فى ثانى مواجهاته بالدور الأول ببطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، ونجح الأهلى فى الفوز على النور السعودى بنتيجة 38/20 فى أولى مواجهات البطولة.

وضمت بعثة "رجال يد الأهلى" كلًّا من خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي، وياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، والإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق، ومحمد إبراهيم المدرب العام، وڤينيو لوسرت مدرب حراس المرمى، وهاني النجدي المدير الإداري، ومحمد أبو زيد إداري الفريق، والدكتور مصطفى ناجي طبيب الفريق، ومعاونيه عمرو عصام وعبد الله حسن.

وفيما تضم قائمة اللاعبين عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن حميد - إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني "فوكس" - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد "كاستيلو" - عمر سامي - أحمد هشام "سيسا" - عبد العزيز إيهاب "زيزو" - محمود عبد العزيز "جدو" - إسلام راضي - عبد الرحمن فيصل- عمر خالد حسانين.