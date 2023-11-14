شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس مجموعة من السير الذاتية لمدربين أجانب لتحديد خليفة أوسوريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس إدارة نادى الزمالك، العديد من السير الذاتية لمدربين أجانب فى الوقت الحالى، من أجل الوقوف على المدرب الأنسب لقيادة الفارس الأبيض فى المرحلة المقبلة، خلفًا للكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، وتتواجد على طاولة مجلس إدارة نادى الزمالك العديد من السير الذاتية، أبرزهم مدرب ألمانى وأخر سويسرى وهولندى، حيث تتم دراسة السير الذاتية والتفاوض مع المدربين حتى يتم التوصل لاتفاق مع أحدهم.

ويفضل مجلس الزمالك التأني فى التعاقد مع المدير الفني الأجنبي الجديد، حتى لا يتم التعاقد مع مدرب بإمكانيات لا تناسب الفارس الأبيض، حيث يريد المجلس التعاقد مع مدرب صاحب سيرة ذاتية قوية، ويجيد التعامل مع البطولات الأفريقية وكذلك المحلية، الأمر الذى دفع مجلس إدارة الزمالك للتروي فى اختيار بديل أوسوريو، وتم عقد جلسة مع معتمد جمال لتأكيد استمراره في منصبه لحين التعاقد مع مدرب أجنبى، مع تقديم كامل الدعم له خلال المرحلة المقبلة.

ويواصل معتمد جمال، المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك، دراسة فريق أبو سليم الليبى، منافسه فى الجولة الأولى من دورالمجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، قبل مواجهته فى المباراة المقرر لها 26 نوفمبر الجاري.