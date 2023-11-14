شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجتمع مع كولر بعد العودة من سويسرا لتحديد احتياجاته من صفقات يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني، من أجل مناقشته في خطة تدعيم الفريق الأحمر في الفترة المقبلة، واحتياجاته الفنية من الصفقات التي يحتاجها لتدعيم صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

ويناقش مسئولو النادي الأهلي كولر في المشاكل الفنية التي واججها الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة، وتراجع مستوى بعض اللاعبين في الموسم الحالي، عما كان عليه الحال في الموسم الماضي، وهو ما تسبب في خسارة بطولتين منذ بداية الموسم هي كأس السوبر الإفريقي والدوري الإفريقي لكرة القدم.

ويحدد كولر احتياجاته الفنية من أجل قيام شركة الكرة بالنادي وإدارة التعاقدات والكشافة بالبحث عن الأهداف المطلوبة وتحقيقها قبل انطلاق الموسم الحالي، لاسيما مع وجود رغبة لدى المدرب السويسري في التعاقد مع مدافع وظهير أيسر ومهاجم محلي.

يستضيف الأهلي فريق ميدياما الغاني فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، وذلك يوم السبت 25 نوفمبر الجارى فى التاسعة مساءً بالقاهرة.