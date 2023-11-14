شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواجه سموحة فى أولى وديات الإعداد لاستئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب، بنظيره فريق سموحة، في أولى التجارب لذئاب الجبل استعداداً لاستئناف مباريات دورى Nile، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

ومن المقرر أن يلتقي المقاولون مع سموحة اليوم الثلاثاء، ثم يواجه بلدية المحلة الخميس المقبل، كما يلتقي المقاولون مع المروج الليبي والاسماعيلي الأحد والأربعاء من الأسبوع المقبل بالترتيب استعدادا لاستئناف الدوري المصري الممتاز.

وعقد المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، اجتماعا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في حضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الكرة وشوقي غريب المدير الفني وأعضاء الجهاز الفني واللاعبين .

وطالب المهندس محسن صلاح لاعبي المقاولون العرب، باستعادة الانتصارات في الدوري الممتاز بعد فترة توقف الدوري الحالية مؤكدا على ثقته في اللاعبين والجهاز الفني بقيادة شوقي غريب لتجاوز تلك المرحلة وعودة الفريق لوضعه الطبيعي في جدول الدوري.

وقال رئيس نادي المقاولون خلال اجتماعه مع الجهاز الفني واللاعبين ان الإدارة تقف خلف الفريق وانهم قادرون على تحقيق الانتصارات الفترة المقبلة خاصة ان إدارة النادي تقف خلف الفريق والجهاز الفني بقيادة شوقي غريب الذي له باع كبير فى التدريب في مصر.

ومن جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بالنادي، ثقته في عودة المقاولون لمكانته في مسابقة الدوري المصري وتقديم مباريات أفضل من الجولات الستة الماضية بالمسابقة.

وأشار المشرف العام على الكرة، بأن مجلس الإدارة بقيادة المهندس محسن صلاح يدعم الفريق ويذلل كافة العقبات من أجل استعادة الروح والثقة وتحقيق الانتصارات في بطولة الدوري الممتاز.