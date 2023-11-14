شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك اليوم فى ربع نهائي دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم الثلاثاء فريق سلة الأهلى رجال مع نظيره الزمالك فى إطار ربع نهائي دورى السلة المرتبط، بعد تأهل كلا الفريقين إلى دور الثمانية.

ومن المقرر أن تقام المباراة على صالة الزمالك بميت عقبة، بينما تقام مباراة العودة يوم الجمعة 17 نوفمبرعلى صالة الأهلى بالجزيرة.

وصعد الأهلى لربع النهائي بعد التغلب على القناة فى دور ال 16 بينما صعد الزمالك بالفوز على الطيران.

وتوج الأهلى ببطولة السوبر بعد الفوز على الزمالك فى اللقاء الذي جمع الفريقين الشهر الماضى بالمنامة فى البحرين.

وأبرم الاتحاد المصرى لكرة السلة بروتوكول تعاون مع نظيره البحرينى لتبادل الخبرات والمعسكرات.