شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا انسحب دالوت من تشكيلة منتخب البرتغال؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

انسحب نجم مانشستر يونايتد دييغو دالوت (24 عاماً) من تشكيلة منتخب البرتغال، وذلك لأسباب شخصية تتعلق بتقرير صحفي باقتراب قدوم مولوده الأول.

وكان من المتوقع مشاركة دالوت أمام ليشتنشتاين وبولندا ضمن تصفيات مونديال 2026 بعد مشاركته في 16 مباراة مع فريقه هذا الموسم بجميع المسابقات، لكن اللاعب غادر معسكر البرتغال ليكون بجوار خطيبته كلاوديا لوبيز، دون أن يوضح بيان الاتحاد سبب غيابه رسمياً.

وأصدر الاتحاد البرتغالي بياناً جاء فيه: «جواو مارينو سيدشن مسيرته مع المنتخب بعد استدعائه ليحل مكان دييغو دالوت. مدافع مانشستر يونايتد سمح له بمغادرة المعسكر لأسباب شخصية، بعد التواصل مع مدرب المنتخب روبرتو مارتينيز».

ومثّل دالوت، لاعب بورتو السابق، البرتغال في 16 مباراة، وكان أساسياً في المباريات الخمس الأخيرة، لكن بسبب ظروفه سيحل مكانه لاعب بورتو جواو مارينو الذي مثل البرتغال 42 مرة من ضمنها مباريات مع منتخب دون الـ15 سنة ودون الـ21.