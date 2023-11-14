شكرا لقرائتكم خبر عن أندريك يبني صداقة مع نجمي ريال مدريد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ الواعد البرازيلي أندريك (17 عاماً)، صفقة ريال مدريد الذي سينضم إلى الفريق في يوليو/تموز المقبل، بتكوين صداقة مع نجمي الريال فينيسيوس جونيور ورودريغو، وذلك على هامش استدعائه لمنتخب البرازيل لأول مرة يوم الاثنين.

والتحق مهاجم بالميراس بمعسكر تمرينات المنتخب في تريسوبوليس، علماً أنه تمرن في الصيف مع المنتخب، لكن بشكل غير رسمي.

وعلق أندريك على مواجهة كولومبيا والأرجنتين: «لن يكون هناك نقص في الفرجة والالتزام، المنتخب شيء مميز لكل لاعب برازيلي وأرجو أن تساعد مشاركتي الفريق».