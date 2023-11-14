شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبة مزدوجة ضد نادي الطلبة ولؤي العاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

قررت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد العراقي لكرة القدم منع نادي الطلبة من تسجيل اللاعبين لفترة انتقالية واحدة، كما قررت معاقبة اللاعب لؤي العاني بالحرمان من اللعب لمدة تسعة أشهر مع غرامة مالية قدرها 70 مليون دينار عراقي.

وقالت اللجنة في بيان: «اجتمعت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، وناقشت طلب الاستئناف المقدم من قبل نادي الطلبة الرياضي على قرار لجنة الانضباط وطلب الاستئناف المقدم من قبل نادي الزوراء الرياضي».

وأضافت، أنه «وبعد الاطلاع على الأوليات الخاصة بالدعوى، تقرر قبولهما من الناحية الشكلية».

وأضافت، أن «اللجنة قررت إلغاء قرار لجنة الانضباط، لأنه جاء مخالفاً للوائح لجنة المسابقات ولائحة الانضباط. كما قررت إيقاف اللاعب (لؤي العاني) عن اللعب لمدة تسعة أشهر وإلزامه بدفع غرامة مالية مقدارها 20 مليون دينار عراقي. كذلك إلزام اللاعب ذاته بدفع غرامة (تعويض) إلى نادي الزوراء مقدارها 50 مليون دينار عراقي لا غير، وذلك لما أصاب النادي من أضرار مادية كبيرة لما قام به اللاعب ضد النادي».

وتابعت، أنها «قررت منع نادي الطلبة من تسجيل اللاعبين لفترة انتقالية واحدة».

يذكر أن اللاعب لؤي العاني الذي مثل فريق الزوراء في الموسم الماضي كان قد وقع عقداً مع إدارة الطلبة قبل أن ينتهي عقده مع إدارة الزوراء، ثم قام بتوقيع عقد ثانٍ مع إدارة الزوراء، وبعد أن اكتشف أمره ذهب إلى الطلبة، إلا أن إدارة الزوراء أصرت على معاقبته حسب القوانين ونجحت في ذلك.

وكانت لجنة الانضباط قد قررت في وقت سابق حرمان اللاعب لؤي العاني من اللعب لمدة موسم كامل.