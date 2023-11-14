شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة «فيفا» تتيح للبرازيل وإنجلترا طلب المصابين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

أتاحت لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات استدعاء النجوم المصابين في أنديتهم رغم معارضة الأندية والمدربين لهذا القرار.

وانضم نجم أرسنال البرازيلي جابرييل جيزوس الغائب للإصابة منذ 24 أكتوبر ويتطلب تعافيه 3 أسابيع لمعسكر البرازيل وسيخضع المهاجم لفحص من الطاقم الطبي للمنتخب ليقرر جاهزيته من عدمها للمشاركة في تصفيات مونديال 2026.

واعترض الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على استدعاء نجمه المصاب وقال: «كيف يلعب للمنتخب وهو لم يعد للعب بعد مع الفريق؟».

ورد مدرب البرازيل المؤقت فيرناندو دينيز، الذي يواجه كولومبيا يوم الجمعة ثم الأرجنتين يوم الأربعاء، على تصريحات أرتيتا وقال: «لم نطلب جابرييل مارتينيلي من أرسنال في المرة السابقة وهو لم يمثل أمام اتحاد اللعبة بطريقة مثالية لذا لم نتخيل أن يكون قادراً على اللعب أمام فنزويلا والأوروغواي. مارتينيلي لعب مباريات فريقه قبل مباريات المنتخب ولهذا السبب تحديداً سنستدعي جيزوس للوقوف على حقيقة إصابته لأنه لاعب مهم وأحبه كثيراً. لدينا 24 لاعباً في القائمة وإن حصل شيء له لن نكون بحاجة لتغيير الفريق».

وكشف أرسنال عن تعرض كابتنه النرويجي مارتن أوديجارد لارتجاج في المخ بسبب ارتطام الكرة بوجهه في التمرينات وسيغيب أوديجارد عن منتخب بلاده أمام جزر فارو واسكتلندا رغم أن قرار عدم استدعائه يرتبط بإصابة في الحوض.

ولحق نجم ريال مدريد جود بيلينجهام بمنتخب إنجلترا رغم إصابته في الكتف ومعارضة المدرب أنشيلوتي لمشاركته، كما انضم لاعب اليونايتد المصاب لوك شو ولاعب ليفربول المصاب ألكسندر أرنولد لمعسكر المنتخب للتأكد من عدم جاهزيتهما للمشاركة الدولية.

وتشير هذه التصريحات بين الأندية والمنتخبات لفقدان الثقة بين الطرفين ولائحة فيفا جاءت لطمأنة المنتخبات على حساب موسم الأندية المزدحم بالمباريات وبالإصابات، ناهيك عن إمكانية تعرض نجومهم الجاهزين لإصابة أثناء المشاركة مع المنتخب.