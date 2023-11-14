شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام القوة الجوية بدفع 175 مليون دينار عراقي لأحمد إبراهيم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، إلزام الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي العراقي بدفع مبلغ قدره 175 مليون دينار عراقي إلى أحمد إبراهيم، لاعب فريقها الكروي الأول السابق.

وقالت اللجنة في بيان: «اجتمعت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، في مقر الاتحاد، وناقشت طلب الاستئناف المقدم من قبل اللاعب (أحمد إبراهيم خلف) وقررت قبوله شكلاً من الناحية القانونية».

وأضافت: «عليه قررت اللجنة إلزام نادي القوة الجوية الرياضي بدفع ما قيمته 70% من المبلغ المتبقي من قيمة العقد مع اللاعب (أحمد إبراهيم خلف) والبالغ قدره 140 مليون دينار عراقي بعد خصم ما قيمته 25% وخصم ما قيمته 5% من قيمة العقد للمبلغ المتبقي حسب محضر اجتماع الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي. كذلك إلزام نادي القوة الجوية بدفع المبلغ المتبقي من الدفعة الأولى والبالغ 35 مليون دينار عراقي».

وتابعت: «إلزام نادي القوة الجوية بدفع مبلغ قدره 175 مليون دينار عراقي لا غير، وهو مجموع المبلغ».

يذكر أن اللاعب أحمد إبراهيم، الذي خاض أكثر من 100 مباراة دولية مع «أسود الرافدين» كان خاض تجارب احترافية عدة في الملاعب القطرية والإماراتية والسعودية، ثم عاد إلى الملاعب العراقية، إذ مثّل فريق القوة الجوية لموسمين متتاليين، لكنه اختلف مع إدارة النادي والمدرب في حينها حكيم شاكر وغادر إلى فريق أربيل الذي مثله موسمين أيضاً، وهو الآن يلعب مع فريق زاخو.