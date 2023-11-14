شكرا لقرائتكم خبر عن إرباك بصفوف «أسود الرافدين» قبل مواجهة إندونيسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

باشر المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، أول تدريباته التي احتضنتها ملاعب المدينة الرياضية في البصرة، استعداداً لمواجهة منتخب إندونيسيا الخميس المقبل ضمن التصفياتِ المُزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 وسط حالة إرباك بسبب بعض الغيابات المفاجئة.

وشارك في التدريبات، 20 لاعباً هم كل من: جلال حسن، فهد طالب، أحمد باسل، علي عدنان، فرانس ضياء، حسين علي حيدر، مصطفى سعدون، أحمد يحيى، أمجد عطوان، أسامة رشيد، أحمد علي، بشار رسن، علي جاسم، إبراهيم بايش، أيمن حسين، علي الحمادي، يوسف أمين، مهند علي، حسن عبد الكريم ومصطفى ناظم.

وأضيف إلى قائمة «أسود الرافدين» اللاعبون مصطفى ناظم وحسين علي جاسم، وذلك بعد تأكد غياب محترف ساندرفيورد النرويجي دانيلو السعد بسبب عدم تماثله للشفاء بشكل كامل، كما أوضحت الفحوص التي أجراها محترف فريق أبها السعودي سعد ناطق إلى تعرضه لإصابة على مستوى العضلة الضامة خلال مباراته الأخيرة في الدوري السعودي.

من جانب آخر التحق مع وفد المنتخب العراقي في البصرة التونسيان د. مختار شعبان والمعالج إبراهيم بو بكر، لينضما إلى الطاقم الطبي الخاص بـ«أسود الرافدين»، وبالتعاون مع مستشفى الطب الرياضي «اسبيتار» في قطر.

كما تقرر أن يرتدي المنتخب العراقي في مواجهة منتخب إندونيسيا الطقم الأبيض الكامل، بينما يرتدي المنتخب الإندونيسي الطقم الأحمر الكامل، وسيقود المباراة طاقم تحكيم إماراتي، وسيحتضنها ملعبُ البصرة الدولي مساء الخميس المقبل.

وأوضح مهدي كريم، المدير الإداري للمنتخب العراقي: إن «هناك مرونة في تهيئة وتحضير اللاعبين في استدعائهم في الحالات الطارئة، خصوصاً أن القائمةَ الأولية ضمت 50 لاعباً تم إرسال جميع أسمائهم حتى في موضوع استحصال تأشيرة فيتنام لكي تكون هناك انسيابية مرنة مع أي لاعب يطلبه الطاقم الفني في حالة حدوث أي أمر طارئ كالذي حدث، بشكل مفاجئ حول تعذر التحاق دانيلو السعد وغياب سعد ناطق عن مواجهة إندونيسيا».