شكرا لقرائتكم خبر عن كانافارو مرشح لتدريب نابولي.. وأوبي ميكيل يكشف وجهة أوسيمهن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

تابع دي لورينتيس مالك نادي نابولي من المنصة الرئيسية خسارة فريقه أمام أمبولي بهدف لكن رصدت الكاميرات على بُعد مقعدين منه نجم كرة وبطل عالم وفائزاً بجائزة الكرة الذهبية وهو فابيو كانافارو. وكان كانافارو أسطورة إيطاليا ونجم يوفنتوس وريال مدريد السابق قال إن تدريب فريقه السابق سيكون بمثابة «حلم»، وأضاف: «قلت منذ بداية الموسم إن نابولي فريق جيد مع مدرب رائع. تدريب نابولي سيكون حلماً يتحقق بالنسبة لي، فأنا مشجع للفريق منذ الصغر. أعرف أن عليّ المثابرة والعمل لكسب المزيد من الخبرة، سنرى ما سيحصل في المستقبل».

ودرّب كانافارو العديد من الأندية مثل غوانزهو إيفرجراند والنصر السعودي وكوانيان تيانيين وعمل مدرباً مؤقتاً لمنتخب الصين، وآخر عهده مع التدريب كان مع نادي بينفينيتو وطرد بعد 5 أشهر، ووفق تقرير إيطالي، فإن أكبر منافس لكانافارو على المنصب هو إيغور تدور.

من جهته، كشف نجم تشيلسي السابق النيجيري جون أوبي ميكيل عن وجهة مواطنه فكتور أوسيمهن، مهاجم نابولي، القادمة وذلك في مقابلة على الهواء معه.

وسبق لأوسيمهن أن قال إن أيقونته في صغره كان دروجبا نجم تشيلسي لذا قال له ميكيل: «ستنضم لتشيلسي 100% رغم اهتمام أندية إنجليزية وأوروبية وسعودية بك. هذا ليس أوان الذهاب للسعودية، في الموسم المقبل ستأتي لتشيلسي، وسأكون أنا وكيل الأعمال الذي يبرم الصفقة. ستأتي لتشيلسي لأننا نبكي للحصول على مهاجم مثلك منذ رحيل دروجبا، لم يكن لدينا منذ دروجبا مهاجم يسجل في المواجهات الكبيرة، وأشعر بأنك أنت اللاعب المناسب للفريق ولطموحاته».

أوسيمهن لم يعلق على مستقبله لكنه اعترف بحيازة قميص فريقين إنجليزيين في صغره واحد لمانشستر يونايتد والآخر لتشيلسي، وأضاف: «عندما كنت ألعب في فرق الصغار، كانوا يشبهونني بدروجبا، وكنت أستخدم هاتف شقيقي لمشاهدة دروجبا ثم أذهب بعدها للملعب لأقلد حركاته، ما زلت حتى الآن أراجع مبارياته».

ويرتبط أوسيمهن بعقد مع نابولي حتى 2025، لكنه أدرك أن المدرب الجديد غارسيا لا يخطط لجعله محور الفريق بعد استبداله عندما كان نابولي يبحث عن هدف الفوز على بولونيا. وجلس أوسيمهن على الدكة في المباريات الأخيرة بداعي الإصابة، فيما فشل زملاؤه في هز الشباك.