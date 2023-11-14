شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو مصير زملاء فابريغاس القدامى في أرسنال ؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

تساءل الكثير من مشجعي أرسنال بعد إعلان تعيين نجمهم السابق سيسك فابريغاس (36 عاماً) مدرباً لنادي كومو الإيطالي، عن مصير زملائه السابقين.

الحارس تشيزني (33 عاماً) انضم ليوفنتوس في 2017 واستطاع خطف الرقم 1 من العملاق جيانلوجي بوفون، أما الفرنسي باكاري ساينا (40 عاماً) فهو شريك في شركة حقائب ظهر فرنسية ويقيم حالياً في دبي. لوران كوشيليني (38 عاماً) عاد لفريق صباه لوريان الفرنسي ليدرب فريق دون الـ17 عاماً، ويوهان ديجورو (36 عاماً) مولع بالجيم ويدير أكاديمية «ديجورو ايليت» لتنمية المواهب، ويحلم ديجورو بدخول عالم التمثيل لكنه سعيد بعمله الآن مع الصغار.

أما غايل كليشي (38 عاماً) فقد اعتزل مطلع العام بعد تجربة في نادي سيرفييت الفرنسي لكنه عاد لعالم الكرة سريعاً بمنصب مساعد مدرب منتخب فرنسا دون الـ21 سنة.

وبالنسبة لأليكس سونغ (36 عاماً) الذي انتقل لبرشلونة ثم عاد للعب في ويست هام عام 2014 فهو يلعب حالياً في فريق أرتا سولار7 الجيبوتي الذي انضم إليه في 2020.

جاك ويلشير (31 عاماً) أجبر على الاعتزال مبكراً بسبب الإصابة وعاد لأرسنال العام الماضي كمدرب لفريق دون الـ18 عاماً. سمير نصري (36 عاماً) اعتزل اللعب قبل عامين ويشارك من حين لآخر في المباريات الخيرية وتعرض لهجوم من مشجعي أرسنال عندما زار ملعب الإمارات مؤخراً، لأنه بنظرهم خان الفريق بانتقاله لمانشستر سيتي.

تيو والكوت (34 عاماً) اعتزل بعد ترك ساوثمبتون في الصيف وتحول للعمل في استوديو التحليل، وأخيراً الهولندي روبن فان بيرسي (40 عاماً) فهو يعمل مساعد مدرب لفريق فيينوورد في بلاده وقيل إنه رفض العمل مساعداً لمدرب اليونايتد لأنه يريد «الاستقرار».