الاتحاد السعودي يتفق مع المدرب غالاردو والإعلان خلال ساعات

ياسر رشاد - القاهرة - توصلت إدارة نادي الاتحاد السعودي لاتفاق مع المدرب الارجنتيني غالاردو لتولي مهمة القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بعد رحيل البرتغالي نونو سانتو.

وذكرت صحيفة AS الإسبانية في تقرير لها اليوم أن نادي الاتحاد اتفق بشكل شبه نهائي مع المدرب الارجنتيني غالاردو وأن الإعلان الرسمي سيكون يوم غداً.

رسميًا.. اتحاد جدة يعلن رحيل البرتغالي نونو سانتو

أعلن نادي اتحاد جدة رحيل البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وتولى حسن خليفة المهمة الفنية لحين التعاقد مع مدرب جديد.

وكتب الحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة عبر حسابه الرسمي علي منصة " أكس ": " يعلن النادي إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب البرتغالي نونو سانتو وذلك بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية التي تسلم فيها مهمة الإشراف على تدريب الفريق الكروي الأول ".

وأضاف النادي في البيان الصادر عنه : " سيتولي مساعد المدرب حسن خليفة مسؤولية تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة لحين إنهاء إجراءات التعاقد مع مدرب جديد وإعادة تشكيل الجهاز الفني بما يُلبي تطلعات وطموحات جماهيره ، وتتوجه إدارة الاتحاد بالشكر للمدرب نونو سانتو على ما قدمه خلال فترة عمله الماضية، متمنيًا له التوفيق في الفترة المقبلة ".