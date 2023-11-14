الاتحاد السكندري يكشف حقيقة طلب الأهلي ضم مابولولو

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول طلب الأهلي ضم اللاعب مابولولو خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وقال محمد مصيلحي: "إدارة الأهلي لم تطلب ضم اللاعب ولم يطلب أحد ضم مابولولو دخل مصر على الرغم من إن كل الأندية تريد ضمه".

وأضاف: " قيمة بيع مابولولو هي 3 مليون دولار، فقد رفضت عرضًا بـ 2 مليون دولار لبيعه حبًا للاتحاد وبالاتفاق مع طارق العشري وقد لا يباع هذا الموسم".

وتابع: "صفقة تبادلية مع الأهلي بخصوص مابولولو؟.. هل أحصل على مهاجم بدلًا من مهاجم ؟.

الأهلي يستهدف ضم مابولولو

يذكر أن أنباء ترددت خلال الأيام الماضية عن رغبة الأهلي في ضم مابولولو من الاتحاد لدعم هجوم الفريق، وذلك لتعويض فشلة صفقة موديست الذي فشل في تقديم المستوى المنتظر حتى الآن، ولم يحطى بثقة الجماهير والجهاز الفني.