شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى يواصل تدريباته الفردية بالقاهرة بعد بدء معسكر المصري ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مروان حمدي مهاجم النادي المصري، تدريباته الفردية بالقاهرة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس إدارة المصري بإيقاف اللاعب وخصم مليون جنيه من مستحقاته، بسبب واقعة البصق على الجماهير في مباراة بيراميدز في الدوري والتي انتهت بهزيمة المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وينطلق اليوم الثلاثاء، معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، تحت القيادة الفنية لعلي ماهر مدرب الفريق، والذي تستضيفه مدينة بورسعيد، في المرحلة الثانية من إعداد الفريق لاستئناف مباريات الدوري عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وكان مروان حمدي قد قام بالبصق على الجماهير خلال استبداله أثناء المباراة، ويترقب اللاعب موقف إدارة المصري لحسم مصيره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتوقف رصيد النادي المصري عند النقطة 9 في المركز التاسع بجدول مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض 6 مباريات، حقق خلالهم 3 انتصارات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.