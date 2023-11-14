شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يشترط مقابلا ماديا لانتقال عمر كمال عبد الواحد إلى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشترط مسؤولو مودرن فيوتشر، وجود مقابل مادى في صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى النادي الأهلي وذلك بالإضافة إلى الصفقات التبادلية، ليحقق النادي أقصى استفادة من رحيل عمر كمال قبل نهاية تعاقده مع مودرن فيوتشر في نهاية الموسم الجاري.

ورحب مسؤولو مودرن فيوتشر بالصفقات التبادلية مع النادي الأهلي في يناير المقبل، وذلك على هامش اهتمام النادي الأحمر بالحصول على خدمات عمر كمال عبد الواحد الجناح الأيمن لمودرن فيوتشر في موسم الانتقالات الشتوي المرتقب.

ويأتي ترحيب مسؤولو فيوتشر بالصفقات التبادلية، رغبة في دعم صفوف الفريق في يناير، خاصة وأن عقد عمر كمال عبد الواحد، ينتهي مع مودرن فيوتشر في نهاية الموسم الجاري ويحق له الرحيل عن النادي بشكل مجاني.

وأكد وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي فيوتشر، في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت، على قوة العلاقة التي تربط النادي الأهلي بنادي مودرن فيوتشر، خاصة وأن مودرن فيوتشر كان له دور بارز في تألق عدد من لاعبي الأهلي في الموسم الماضي وعودتهم إلى الفريق الأحمر يأتي على رأسهم محمد عبد المنعم وكذلك كريم نيدفيد.

من ناحية أخرى، بدأ البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، رحلة استكشاف سوبر سبورت الجنوب أفريقي لتحديد نقاط القوة والضعف، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين فى افتتاح دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.