شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى ربع نهائى دورى كرة السلة اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم الثلاثاء فريق كرة السلة بالنادى الأهلى "رجال" مع نظيره الزمالك فى إطار ربع نهائي دورى السلة المرتبط، بعد تأهل كلا الفريقين إلى دور الثمانية.

موعد مباراة الاهلى والزمالك فى دورى السلة

يلتقى الأهلى مع الزمالك فى تمام الساعة السادسة مساء على مستوى مباراة الرجال، بينما تقام مباراة المرتبط فى الرابعة من مساء اليوم، بصالة الزمالك فى ميت عقبة.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة لربع النهائي يوم الجمعة المقبل، على صالة النادى الأهلى بالجزيرة.

وصعد الأهلى لربع النهائي بعد التغلب على القناة فى دور الـ 16 بينما صعد الزمالك بالفوز على الطيران.

وتوج الأهلى ببطولة السوبر المصرى منذ أيام بعد الفوز على الزمالك فى اللقاء الذي جمع الفريقين بمدينة المنامة فى البحرين بعدما أبرم الاتحاد المصرى لكرة السلة بروتوكول تعاون مع نظيره البحرينى لتبادل الخبرات والمعسكرات.