شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمزة يتصدر التصنيف الأوليمبى لسلاح الشيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر محمد حمزة لاعب المنتخب المصري لسلاح الشيش "رجال" التصنيف الأوليمبي الجديد الصادر بعد انتهاء كأس العالم لسلاح الشيش الذي أقيم بتركيا الأسبوع الماضي.

واحتل حمزة صدارة التصنيف بعد تحقيقه المركز الخامس في البطولة مما أضاف له 14 نقطة في التصنيف الأوليمبي والعالمي.

كما تواجد باقي لاعبي مصر في مراكز متقدمة في التصنيف الأوليمبي لسلاح الشيش حيث تقدم علاء أبو القاسم للمركز السابع عشر كما جاء عبدالرحمن طلبة في المركز الـ 19 ومحمد حسن في المركز الـ 30.

ويحتل المنتخب المصري لسلاح الشيش رجال المركز الثامن في التصنيف الأوليمبي الحالي برصيد 163 نقطة.

ويخوض المنتخب الوطني ثاني بطولات كأس العالم للموسم الحالي الشهر المقبل، المقرر إقامتها في اليابان خلال الفترة من 8 حتى 10 ديسمبر القادم.