شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراتى منتخب مصر أمام جيبوتى وسيراليون فى تصفيات كأس العالم 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ منتخب مصر مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بمواجهة منتخب جيبوتي في الجولة الأولى من المجموعة الأولى عن قارة أفريقيا.

ويسعى منتخب الفراعنة لتحقيق الإنجاز والوصول إلى المونديال للمرة الرابعة فى تاريخهم، خاصة مع النظام الجديد للمونديال القادم، والذى يضمن مشاركة 9 منتخبات أفريقية.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصرى في المجموعة الأولى من التصفيات برفقة كل من، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، بالإضافة إلى منتخب جيبوتي.

موعد مباراة منتخب مصر أمام جيبوتى وسيراليون

يخوض المنتخب الوطني أول مواجهات مشواره في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026) بمواجهة جيبوتي، فى السادسة مساء الخميس المقبل 16 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات، بينما يلتقى سيراليوم يوم 19 من الشهر نفسه فى نفس التوقيت .

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

مباراة منتخب مصر أمام جيبوتى تنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة، كما تنقلها قناة أون تايم سبورت على التردد الأرضي.