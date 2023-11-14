شكرا لقرائتكم خبر عن استاد السلام يقترب من استضافة مباراة الأهلى وميدياما الغانى بفرمان كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفضل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى إقامة مباراة ميدياما الغانى على استاد السلام رافضاً فكرة إقامة المباراة على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويكثف مسئولو النادي الأهلى اتصالاتهم مع الجهات الأمنية لتحديد ملعب مباراة ميدياما الغاني في انطلاقة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وكذلك عدد الجمهور فى هذه المباراة المرتقبة، وفاضل مسئولو القلعة الحمراء بين ملعبي السلام وبرج العرب، بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر لاختيار ملعب للمباراة الأفريقية، بعد قرار هيئة استاد القاهرة بغلق الملعب عقب مواجهة مصر أمام جيبوتي فى تصفيات كأس العالم المقررة يوم 16 نوفمبر الجاري، لمدة 15 يوما لزرع البذرة الشتوية.

ويتطلع مسئولو النادي الأهلى لحسم هذا الملف سريعاً من أجل إنهاء ترتيبات المباراة التي يسعى فيها الأهلي لحسم الفوز بالنقاط الثلاثة لتكون ضربة البداية قوية فى دور المجموعات للبطولة القارية التى يحمل الأهلي لقبها.

ويستضيف الأهلي فريق ميدياما الغاني فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، وذلك يوم السبت 25 نوفمبر الجارى فى التاسعة مساءً بالقاهرة.

قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم التي أقيمت بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، وأسفرت عن تواجد الأهلي على رأس المجموعة الرابعة مع أندية شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي على تولي المالى بوبو تراوري مسئولية تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني، يعاونه مواطنه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍ، فيما يكون سوري إبراهيما كيتا هو الحكم الرابع للمباراة