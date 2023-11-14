شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطورات طلب الزمالك المشاركة فى السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن موقف مسؤولي القلعة البيضاء من المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، وقال: "لم يصدر أي قرار من الزمالك بشأن المشاركة في السوبر المصري".

وأضاف المتحدث الرسمي لنادي الزمالك فى تصريحات تليفزيونية: "كان هناك تفكير في هذا الأمر قبل أيام ولكن المجلس لم يتطرق له في الاجتماع"، وأتم تصريحاته "في الأيام المقبلة سيتم مناقشة الملف وإصدار القرار النهائي بشأنه بعد اجتماع مجلس الإدارة المقبل".