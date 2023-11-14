شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطورات طلب الزمالك المشاركة فى السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن موقف مسؤولي القلعة البيضاء من المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، وقال: "لم يصدر أي قرار من الزمالك بشأن المشاركة في السوبر المصري".
وأضاف المتحدث الرسمي لنادي الزمالك فى تصريحات تليفزيونية: "كان هناك تفكير في هذا الأمر قبل أيام ولكن المجلس لم يتطرق له في الاجتماع"، وأتم تصريحاته "في الأيام المقبلة سيتم مناقشة الملف وإصدار القرار النهائي بشأنه بعد اجتماع مجلس الإدارة المقبل".
وكان اتحاد الكرة قد أعلن إطلاق بطولة جديدة بالتعاون مع مجلس أبوظبى الرياضي، وهى كأس السوبر المصرى للأندية والتى تضم 4 فرق، وهى الأهلى بطل الدوري، وبيراميدز الوصيف، وسيراميكا بطل كأس الرابطة، ومودرن فيوتشر رابع دوري الموسم الماضي.
وفى نفس وقت الإعلان عن البطولة خرج تأكيد من اتحاد الكرة، على لسان وليد العطار المدير التنفيذي، أكد أن الزمالك لن يشارك فى كأس السوبر الجديدة لاعتذاره عن بطولة السوبر الماضية.
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