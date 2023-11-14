محمد صلاح يتفوق على هالاند في الفانتازي

ياسر رشاد - القاهرة - تفوق محمد صلاح نجم ليفربول على نظيره ارلينج هالاند في لعبة الفانتزي الشهيرة الخاصة بالبريميرليج.

وساهم محمد صلاح في فوز ليفربول على برينتفورد بثلاثية نظيفة، حيث سجل النجم المثري هدفين في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي.

وأفاد موقع "Anfield Watch" المختصص في أخبار نادي ليفربول أن محمد صلاح أصبح أول لاعب الموسم الحالي يصل إلى 100 نقطة في لعبة “فانتزي”، ليتفوق بذلك على النرويجي إيرلينج هالاند بعد أول 12 جولة من الدوري الإنجليزي في صراع الثنائي خارج الملعب.

ووصل محمد صلاح إلى النقطة رقم 101 في لعبة "فانتزي" الدوري الإنجليزي الموسم الحالي بعد هدفيه في مرمى برينتفورد، بينما بلغت عدد نقاط إيرلينج هالاند 96 نقطة فقط حتى الآن بعد مرور 12 جولة، رغم أنه هداف الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 13 هدفًا.

ويحتل محمد صلاح المركز الثاني من حيث ترتيب هدافي الدوري الانجليزي برصيد 10 أهداف ويتصدر هالاند بفارق ثلاثة أهداف.