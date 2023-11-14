الأهلي يبحث عن مهاجم في اندونيسيا.. وكولر يرد "محدش يكلمني في مهاجم جديد"

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن بحث النادي الأهلي حاليا عن مهاجم أجنبي جديد تحت السن للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأضاف شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن لجنة الكرة تبحث حاليا ارسال كشافين الى اندونيسيا لمتابعه كأس العالم للشباب تحت 17 سنه لاختيار افضل العناصر الهجوميه للتعاقد معها.

وفجر شبانه مفاجأه بأنه وبالرغم من بحث الأهلي عن مهاجم الى أن كولر المدير الفني للفريق يرفض تماما الحديث عن التعاقد مع مهاجم جديد متمسكا ببقاء الفرنسي موديست حتى نهايه الموسم مؤكدا اقتناعه التام بمستواه.

كريستو يطلب الرحيل عن الأهلي بسبب كولر

يشعر التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب النادي الأهلي بالغضب بسبب تجاهل كولر المدير الفني له وعدم حصوله على فرصة مع الفريق بالرغم من إعطاءه للفرص للعديد من اللاعبين خلال عملية التدوير التي ينتهجها كولر.

وقال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات إذاعية أن كريستو طلب الرحيل أو الخروج على سبيل الإعارة حتى يحصل على فرصته للعودة إلى منتخب بلاده من جديد.