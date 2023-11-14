مصير علي معلول والسولية من الرحيل عن الاهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة المصرية السابق عن موقف الثنائي عمرو السولية وعلي معلول ثنائي النادي الاهلي من الرحيل عن القلعة الحمراء في نهاية الموسم.

وتحوم الشكوك في الفترة الحالية حول مستقبل الثنائي عمرو السولية وعلي معلول في ظل تراجع مستواهم مع النادي الاهلي وكثرة إصاباتهما.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الثلاثاء” الاهلي يكن الاحترام الكامل لـ عمرو السولية وعلي معلول وهناك تقدير تام لهما اصة أنهما قدما الكثير للفريق، والختام لن يكون سيئا من جانب الإدارة الحمراء”.

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وتابع في حديثه” لن يحدث أن علي معلول أخطر الاهلي بأنه لن يجدد تعاقده لفترة جديدة وسيرحل عن صفوف الفريق الأحمر”.

وشدد” اللاعب التونسي يحترم الاهلي بشكل كبير نفس الأمر مسؤولي الأحمر يكنون الكثير للاعب التونسي، الذي قدم الكثير للفريق الأول”.

وعن تجديد عقود السولية ومعلول،أتم حديثه” ا أعلمه جيدًا أنه لا يوجد هناك أي أزمات في هذا الملف”.