موراتا يوضح سر رفضه الانضمام إلى الدوري السعودي

علق الدولي الإسباني ألفارو موراتا مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني عن اهتمام الأندية السعودية بضمه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأشارت العديد من التقارير في وقت سابق إلى أن أندية الهلال والشباب والتعاون كانت تمتلك الرغبة في التوقيع مع اللاعب الإسباني بالميركاتو الصيفي 2023 قبل أن يتم رفض كافة العروض.

وفضل موراتا في الصيف الماضي عدم الانتقال إلى دوري روشن السعودي رغم الإغراءات الخيالية التي تلقاها في ظل رغبته القوية بالبقاء مع أتلتيكو مدريد.

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ونقل فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات تصريحات موراتا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي”إكس”:” لم أفكر في الذهاب إلى الأندية السعودية، لقد كان عرضًا كبيرًا ولكن ليس 50 مليون يورو كما قيل في الصحافة”.

وتابع” “أردت البقاء في أتلتيكو والفوز بالألقاب هنا، ولم أرغب أيضًا في خسارة مكاني في النادي الإسباني”.