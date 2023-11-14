تطورات جديدة بخصوص انتقال مبابي إلى ريال مدريد

سيطرت حالة من الجدل حول مستقبل الدولي الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان عقب تراجع ريال مدريد عن التعاقد معه في الفترة المقبلة.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية القادم لذا يحق اللاعب لتوقيع مجانا لأي فريق، بداية من يناير.

وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية فإن ريال مدريد لم يتخلى عن حلم التعاقد مع مبابي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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وبحسب ما ذكره برنامج “الشيرنجيتو” فإن موقف مبابي من الانضمام إلى ريال مدريد لم يتغير، حيث يظل ارتداء قميص الميرنجي، بمثابة خطته الوحيدة للموسم المقبل.

وتابع المصدر الإسباني أن مبابي يدرك بأن الميركاتو الصيفي يعتبر بمثابة الفرصة الأخيرة للانتقال إلى ريال مدريد أو نسيان الأمر إلى الأبد.

وكان ريال مدريد قد أعلن في وقت سابق عن عدم وجود مفاوضات في الفترة الحالية مع مبابي لضمه في الصيف القادم.