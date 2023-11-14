مهاجم أجنبي جديد في الاهلي.. و رد صارم من كولر

كشف الإعلامي محمد شبانة عن رغبة النادي الاهلي في التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم صفوف المارد الأحمر.

ويطمح مسئولو النادي الأهلي في التعاقد مع مهاجم جديد في الميركاتو الشتوي المقبل لتعزيز صفوف القلعة الحمراء في ظل ضعف مستوى الثنائي صلاح محسن والفرنسي أنتوني موديست.

وقال شبانة في تصريحاته الإذاعية صباح اليوم الثلاثاء أن الأهلي قرر إرسال كشافين إلى إندونسيا من أجل متابعة كأس العالم تحت 17 عامًا من أجل اختيار أفضل العناصر لضمها في الشتاء المقبل.

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وأضاف شبانة أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الاهلي رفض بشكل قاطع الحديث عن فكرة التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد في الشتاء المقبل.

وأتم شبانة حديثه بأن المدرب السويسري تمسك بشدة ببقاء الفرنسي أنتوني موديست داخل صفوف القلعة الحمراء حتى نهاية الموسم الحالي مؤكدًا قناعته بمستواه الفني.