موقف الاهلي من التجديد لـ محمد هاني وأكرم توفيق

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة المصرية السابق عن موقف النادي الاهلي من تجديد عقود الثنائي محمد هاني وأكرم توفيق لاعبا المارد الأحمر.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الثلاثاء أنه لا يوجد خلاف بين إدارة الأهلي والثنائي محمد هاني وأكرم توفيق في مسألة التجديد.

وشدد حارس منتخب مصر أن أكرم توفيق يتبقى له موسم واحد مع النادي الاهلي مشيرًا إلى أنه لايوجد أزمة نهائيًا في هذا الملف.

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وأضاف” اللاعب عائد من إصابة مرتين بقطع في الرباط الصليبي، وعاد للملاعب بشكل جيد”.

وعن محمد هاني،أوضح بأنه لا توجد معه مشكلة في هذا الأمر حيث قد يوقع عقب الأجندة الدولية الحالية، على عقود تجديده مع الاهلي.

ويستعد محمد هاني للمشاركة مع منتخب مصر في مباراتي جيبوتي وسيراليون، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.